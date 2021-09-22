انخفاض معدل التطعيم اليومي ضد كورونا في جنوب إفريقيا

انخفض معدل التطعيم اليومي ضد كورونا في دولة جنوب إفريقيا هذا الأسبوع، ما يشير إلى أن حملة التطعيم ربما تفقد الزخم وسط انتقادات بسبب نقص المعلومات عن الجرعات في المجتمعات النائية والفقيرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الإحصاءات الحكومية أنه في يوم20 أيلول/سبتمبر، تم إعطاء 159 ألفا و542 جرعة فقط، وهو أقل عدد في يوم عمل منذ 13 آب/أغسطس، عندما تم إعطاء 147 ألفا و307 جرعات.

ويقل العدد كثيرا عن الهدف الحكومي الذي لم يتم تحقيقه بعد، وهو إعطاء 300 ألف جرعة يوميا، وهو أيضا أدنى مستوى منذ قرار تطعيم الأشخاص في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما في أول أيلول/سبتمبر.

وحتى الآن، تم إعطاء إجمالي 36ر16 مليون جرعة في البلاد، بما في ذلك تلقي 11ر8 مليون شخص، من إجمالي 40 مليون بالغ في البلاد على تطعيم كامل.