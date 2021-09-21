مفتي الجمهورية ناعيًّا المشير طنطاوي: فارس نبيل تحمّل المسؤولية بشهامة وشرف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "نعزي أنفسنا في وفاة الفارس النبيل الذي تحمّل المسؤولية بشهامة وشرف في وقت عصيب".

وأضاف: "نادرًا ما نجد من يقوم بهذا العمل العظيم في مثل هذا الوقت.. يكفي أن نقول إنه أنقذ مصر في لحظة فارقة من لحظات التاريخ".

وأشار إلى أن الحكمة تكون وقت الأزمات، بكيفية قيادة السفينة في بحر متلاطم الأمواج وتنجو بها إلى البر.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وتوّلى المشير طنطاوي إدارة شؤؤون البلاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.