بشير الديك: أعود لدراما رمضان بمسلسل «شلة القروانة»

قال المؤلف بشير الديك إنه كتب 10 حلقات من مسلسله الجديد "شلة القروانة"، الذي وصفه بالملحمة الدرامية.

وأضاف "الديك"، في تصريحات خاصة للشروق: "تعاقدت مع المنتج جمال العدل لكتابة هذا المسلسل، استعدادا لعرضه في موسم رمضان المقبل، الذي أعود إليه بعد غياب طويل، وهو من إخراج حسني صالح في أول تعاون بيننا".

وتابع: "لا زلنا في مرحلة ترشيح الأبطال، ومتحمس للغاية لهذه التجربة، لأنه عمل ضخم للغاية، ومختلف تمامًا عن الأعمال السائدة في السنوات الخيرة، ويعتبر عملًا وطنيًا في المقام الأول حيث يناقش قضية الانتماء وحب الوطن، من خلال 3 أصدقاء، التحقوا بالتجنيد معًا، وخاضوا حروبًا معًا، والمسلسل مأخوذ من قصص أفلامي وهي الحريف، وسواق الأوتوبيس، والنمر الأسود".