زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا تيسيرا على مواطني الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، مؤخرًا زيادة في عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لتخفيف العبء على المواطنين بالمحافظة وتيسيرًا عليهم في تلقي اللقاح من المراكز المخصصة لذلك والمنتشرة في كل مدنهم.

وقالت الدكتورة إلهام محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إن خطوة زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس خاصةً لمجابهة الموجة الرابعة له التي تشهدها البلاد الأن.

وأضافت لـ«الشروق»، أن جميع مراكز التطعيم باللقاح تعمل بكل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، سواء في الإجازات أو حتى العطلات الرسمية، مشيرةً إلى أن تلك المراكز قبل الزيادة كانت ممثلة في مستشفى حميات الأقصر، مستشفى حورس بأرمنت، مستشفى العديسات بالطود، مستشفى طيبة بإسنا، مركز طب القرنة، بجانب فرق متحركة بكل إدارة صحية لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري.

واستطردت أنه تم زيادة عدد المراكز لتلقي لقاح كورونا بإضافة مركز شباب السلام بإسنا، مركز شباب القرنة، الإدارة الصحية بأرمنت، الوحدة المحلية بمدينة أرمنت، ونادي المعلمين بأرمنت، جميعهم بدأ العمل بهم وتلقي المواطنين للقاح بداخلهم منذ الأحد الماضي.

وتابعت: "يستطيع المواطنون الحصول على اللقاح بدءًا من الجمعة المقبل الموافق 24 من الشهر الجاري من خلال مركز شباب الحسينية بالطود، مركز شباب البياضية، مركز شباب الزينية بحري، داخل نادي المدينة المنورة بمدينة الأقصر".

ومن جهته، لفت الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى تطعيم المواطنين الراغبين فى السفر بلقاح فيروس كورونا في 6 مراكز وهي، مكتب صحة الأقصر ثان، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحري، وحدة آل عثمان بالقرنة.

وأكد «أيوب»، لـ«الشروق»، أنه يتم دعم مراكز تقديم اللقاحات بفرق توعية لرفع الوعي والتنظيم، كما يتم الدعم بفرق متحركة من الإدارات الصحية لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري، ورجال الدين، العاملين بالقطاعات الحكومية، ومديريات الخدمات، بالإضافة لتطعيم كوادر الجامعة والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في ديوان عام المحافظة، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

وأضاف أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا على مستوى المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا، وملحوظ من المواطنين، لتلقي جرعة لقاح كورونا ممن سجلوا على موقع الوزارة، وسط نظام كبير واتباع لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل كل مركز ، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على الصحة العامة لهم.





