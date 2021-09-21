محمود محيي الدين: المشير طنطاوي لم يفوّت فرصة إلا وذكر من حوله بالبطولات العسكرية

نعى الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إنّ مصر فقدت أحد أبطال حرب أكتوبر البواسل.

وأضاف: "تشرفت أنني كنت في مجلس الوزراء وقتما كان المشير وزيرًا للدفاع وكنت وزيرًا للاستثمار.. أشهد له بالجدية والصرامة والحزم والالتزام".

وأوضح أنّ هذه السمات انعكست في كل الملفات التي كانت تعرض منه أو عليه، مشيرًا إلى أنّ كان مهتمًا بكرة القدم ويحرص على متابعتها.

وأشار إلى أن المشير لم يفوّت فرصة حتى ولو عابرة إلا وذكر من حوله بالبطولات العسكرية المصرية، ليس فقط الخاصة ورفقاه في حرب أكتوبر، لكن على مدار التاريخ العسكري المشرف.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وتوّلى المشير طنطاوي إدارة شؤؤون البلاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.