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رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي: نحن لا نوافق على إلغاء الدستور

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 11:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 11:14 م

قال رئيس البرلمان التونسي وحركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي اليوم الأربعاء إنه يرفض قرار الرئيس قيس سعيد إلغاء الدستور.

وقرر الرئيس قيس سعيد اليوم إلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي، وهي الفصول التي تخص تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل خاص، وتكليف لجنة لإعداد التعديلات والإصلاحات السياسية اللازمة.

وقرر سعيد الإبقاء على توطئة الدستور وباب المبادئ العامة وباب الحقوق والحريات، وباقي الفصول التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ يوم 25يوليو الماضي ومن بينها تجميد البرلمان.

وقال الغنوشي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن خطوة سعيد اليوم هي إلغاء للدستور ونحن لا نوافق على ذلك".

وترفض أغلب الأحزاب الغاء دستور 2014. وتتهم حركة النهضة الاسلامية أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان سعيد بتدبير انقلاب على الدستور.

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