 سحب عينات من محصول الجوافة بكفر الدوار لتحليلها بالمعمل المركزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سحب عينات من محصول الجوافة بكفر الدوار لتحليلها بالمعمل المركزي

غادة الدسونسى
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 1:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 1:07 م

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن الوزارة بدأت خطتها الموسمية لتنفيذ برنامج رصد وتقصىي متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية، بسحب عينات من المحاصيل، لتحليلها بمعرفة المعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي للمبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة؛ لرصد نسب المتبقيات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، والتأكد من أنها ثمار نظيفة، لحماية الصحة العامة والبيئة ورفع كفاءتها وجودتها للمستهلك والتصدير، والحد من رش المبيدات لإنتاج ثمار خالية من متبقيات المبيدات.

وأكد الزواوي، انخفاض نسبة متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة عن ما قبلة من الأعوام السابقة.

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