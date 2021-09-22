 نجاة المساعد الأول لرئيس أوكرانيا من محاولة اغتيال وإصابة سائقه بطلق ناري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجاة المساعد الأول لرئيس أوكرانيا من محاولة اغتيال وإصابة سائقه بطلق ناري

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 2:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 2:29 م

أعلنت السلطات الأوكرانية نجاة سيرجي شيفير، المساعد الأول لرئيس الدولة من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم الأربعاء، حيث أطلق مجهولون مسلحون النار على السيارة التي كانت تقله.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إن البحث لا زال جاريا عن المسلحين الذين أطلقوا أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفير قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف.

وأضافت الوزارة أن سائق سيارة "شيفير" الخاص أصيب في هذا الهجوم وتم نقله إلى المستشفى.

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