وزير الصحة الألماني يتوقع الوصول لمناعة القطيع ونهاية كورونا في الربيع المقبل

توقع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الوصول إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا في الربيع المقبل وبالتالي انتهاء جائحة كورونا.

وقال شبان، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "إذا لم يظهر أي نوع جديد من متغيرات الفيروس لا يحمي منه التطعيم، وهو أمر غير مرجح للغاية، فسنكون قد تغلبنا على الجائحة في الربيع ويمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي.. يتم الوصول إلى مناعة القطيع دائما. السؤال الوحيد هو كيف: سواء عن طريق التطعيم أو العدوى. التطعيم هو بالتأكيد الطريقة الأكثر أمانا للوصول إلى هذا الهدف".

وأضاف الوزير: "من لا يتم تطعيمهم لديهم احتمالية عالية للإصابة بالمرض"، محذرا من الاستهانة بخطر الإصابة في ظل الانخفاض الحالي في عدد الإصابات، وقال: "في العام الماضي أيضا استرخينا في هذا الوقت من العام. لذلك لم ننته (من الجائحة) بعد. في الخريف والشتاء، عندما نكون جميعا في أماكن مغلقة على نحو أكثر ويكون جهاز المناعة أقل قوة، يزداد خطر الإصابة بالعدوى أيضا". وعزا شبان الانخفاض الحالي في عدد الإصابات بشكل رئيسي إلى نهاية موسم العطلات وقواعد الاختبار الأكثر صرامة.

وأكد وزير الصحة أنه ما زال من السابق لأوانه إلغاء إجراءات كورونا، وقال: "إذا لم يعد لدينا أي إجراءات وقائية، فإن العدد الكبير من الأشخاص غير المطعمين سيثقلون الأعباء على وحدات الرعاية المركزة لدينا"، موضحا أن نسبة المطعمين في ألمانيا غير عالية بالقدر الكافي الذي يسمح بإعلان "يوم الحرية" كما حدث في بلدان أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن 67% من جميع السكان في ألمانيا تلقوا حتى الآن لقاحا واحدا على الأقل، بينما تلقى 63% تطعيمهم بالكامل من جرعتين حتى الآن.

كما أعلن شبان عن بذل مزيد من الجهود لبحث وعلاج (لونج كوفيد)، وهي استمرار أعراض كورونا لعدة أسابيع. وذكر الوزير أنه لم يتم معرفة الكثير عن هذا الأمر حتى الآن، حيث لا توجد دراسات سريرية شاملة أو تشخيص واضح.