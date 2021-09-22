وزيرة البيئة: قضية التغيرات المناخية مسؤولية مشتركة متباينة الأعباء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قضية التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التي تمس العالم أجمع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أنّ القضية أصبحت مرصودة بشكل كبير، بين دول تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات حرارة وأخرى تتعرض لسيول وفيضانات في توقيت متزامن.

وأوضحت أنّ حدة هذه الظواهر أصبحت أكبر مما سبق، وهو ما جعل القضية محط اهتمام دول العالم، وضرورة الحيلولة دون زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنّ الدول الإفريقية لا تتعدى انبعاثاتها 5% من بين انبعاثات العالم، لكنّها ستتأثر بشكل شديد من جرّاء تغيّر المناخ، وذلك على صعيد تضرّر مسار التنمية، وبشكل أكبر على قطاعات الزراعة والمياه والسواحل.

وصرّحت الوزيرة، بأنّ قضية التغيرات المناخية مسؤولية مشتركة متباينة الأعباء، مؤكدة أن مصر لم تتسبب في هذه الأزمة وقت الثورة الصناعية، ولها الحق في أن تنعم بالتنمية المستدامة.