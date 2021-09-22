أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ضرورة توخي الحذر من تواجد الأطفال على مواقع التواصل الإجتماعي لفترات طويلة لما تسببه هذه المواقع من أمراض نفسية عند الأطفال، محذرة من بعض الأفكار والمحتوى الموجود على تلك المواقع والذى يحمل العديد من الأفكار المغلوطة.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأرعاء، في حوار مفتوح ضمن احتفالية تسليم جوائز الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية تحت عنوان "تمكين الطفل العربي في عصرالثورة الصناعية الرابعة"وذلك تحت رعاية وحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.

شارك في الحوار السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشئون الإجتماعية بجامعة الدول العربية والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس ، على الجهود المبذولة في الدورة الثانية لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية، كما وجهت تحية إعزاز وتقدير للمراكز البحثية الخاصة بالأبحاث المعنية بقضايا المرأة في وطننا العربي.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه فى ظل جائحة كورونا تقع على الأمهات العديد من المسئوليات والتي تتضمن تربية وتعليم ابنائها والتى تفرض عليها أعباء نفسية، مشيرة إلى ضرورة مشاركة الآباء زوجاتهم فى هذه المرحلة.

وطالبت بمراعاة ودراسة الاخلاقيات فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فى مجتمعاتنا العربية، والعمل على تقليل الفجوة بين جيل الأبناء والآباء .

وتساءلت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن المحتوى الذي يقدم للأطفال فى مناطق النزاعات بالمنطقة العربية،قائلة " إنهم أطفال شاهدوا الحروب وتم حرمانهم من التعليم وواجهوا رعب جائحة كورونا" ، مشددة على ضرورة سد الفجوة التعليمية والرقمية لديهم ، فهؤلاء الأطفال لابد أن يتمتعوا بالأمن والأمان والتعليم الجيد.