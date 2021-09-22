قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إنّ إثيوبيا اتخذت قرارات أحادية في الملء الأول العام الماضي، أو خلال التخزين الثاني هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التخزين هذا العام بلغ ثلاثة مليارات متر مكعب، مؤكدًا أنّ إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي آخر خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنّ إثيوبيا أعلنت أنها ستشغِّل أول توربينين على مستوى منخفض في أكتوبر المقبل، لكنّه شدّد على أن التخزين والتشغيل يجب أن يتم بناء على اتفاق، طبقًا لإعلان المبادئ في بنده الخامس الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد.

وأوضح أنّ إدارة السد تعني التشغيل وفقًا لطريقة متفق عليها، مؤكدًا أن هناك سدودًا ستستقبل هذه المياه، وبالتالي فإن التوربينات إذا توقفت عن العمل فلن تمر المياه.

وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وأكّد خلالها أنَّ مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية، تعاني من أكثر الدول جفافًا، ويظل شعبها تحت خط الفقر المائي.

وأضاف الرئيس أنّ نهر النيل يُشكل شريان وجود مصر الوحيد عبر التاريخ، وهو ما يفسّر القلق العارم الذي يعتلي المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي.