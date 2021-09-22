محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان المحاور والطرق غرب المحافظة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير المحاور والشوارع غرب المحافظة؛ للوقوف على الأعمال الجارية، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال الرش والتطهير.

وتابع نور الدين الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق مدينة كفرالشيخ، والواصل بين محور سعد زغلول والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال به قبل بدء العام الدراسي.

كما تفقد الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع الـ21، وأبدى عددًا من الملاحظات موجها بتفاديها في محور سعد زغلول والشوارع الجاري رصفها، واستمع لشكاوى عدد من المواطنين خلال جولته، مشددا على اللواء شعبان مبروك، رئيس مجلس المدينة، بتقديم تقرير عما تم من أعمال، والتواصل مع المواطنين للتعرف عن مدى حل تلك المشكلات.