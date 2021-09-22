سنغافورة تسجل عدد حالات غير مسبوق بكورونا و3 وفيات

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، ثلاث وفيات مرتبطة بفيروس كورونا و1457 إصابة جديدة، وهو رقم قياسي ليوم واحد.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة، إلى 68 بينما رفعت حالات الإصابة الجديدة العدد الإجمالي إلى أكثر من 81 ألف.

وذكرت وزارة الصحة أن اثنين من الأشخاص الثلاثة الذين تم تسجيل وفاتهم اليوم الأربعاء لم يتم تلقيحهما. وأضافت الوزارة أن 145 شخصا يتلقون التنفس الصناعي من بين حوالي 1100 شخص يتلقون العلاج في المستشفى بسبب كوفيد- 19.

وتجنبت سنغافورة أسوأ موجة لسلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا التي ضربت البلدان المجاورة مثل ماليزيا، والتي شهدت زيادة أعداد الإصابة خمسة أضعاف من مايو إلى أغسطس العام الجاري على الرغم من الإغلاق.

وأفادت الوزارة بأن أكثر من 82% من البالغين في سنغافورة تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا، فيما ظهرت على أكثر من 97% من حوالي 14 ألف شخص أصيبوا خلال الـ28 يوما الماضية أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق.