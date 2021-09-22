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لاعبة سيدات يد الزمالك تجري جراحة الرباط الصليبي

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 8:49 م

خضعت ساندي قاسم لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك “سيدات”، لجراحة الرباط الصليبي بإحدى مستشفيات مصر الجديدة.

وتعرضت ساندي للإصابة خلال مشاركتها في إحدى مباريات الفريق الودية، وأثبتت الفحوصات الطبية إصابتها بقطع في الرباط الصليبي.

وأجرى محمد عبد الكريم المدير الفني للفريق اتصالا هاتفيا بساندي للاطمئنان عليها عقب خضوعها لجراحة الرباط الصليبي.

وستغيب ساندي عن الملاعب لمدة 6 أشهر بسبب الإصابة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من محمد عبد الكريم مديرا فنيا، ومحمد الأحمر ومحمود إبراهيم مدربان مساعدان، وأحمد طه عباس مدربا للحراس، وبديعة مخطط أحمال ورغدة أحمد طبيبا وآمال شعبان إداريا، ومصطفى الأحمر مشرفا على الفريق.


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