تقرير: تايوان تعتزم معاقبة من يساعدون الاستثمارات الصينية غير القانونية

يعتزم المجلس التايواني لشؤون البر الرئيسي تشديد القواعد التي تحكم العلاقات مع الصين، لمعاقبة أي شخص يساعد الصينيين على التهرب من الحصول على الموافقات الحكومية على الاستثمارات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في تايبيه عن إشعار جديد للمجلس أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، أو دفع غرامة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار تايواني جديد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المجلس التايواني لشؤون البر الرئيسي، أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الشركات الصينية، أو وحداتها الخارجية، من الاستثمار غير المشروع في تايوان تحت ستار آخرين.

وذكر المجلس، أن مثل هذه الحالات شائعة بشكل متزايد، ما يؤثر على اقتصاد تايوان ونظام سوق رأس المال.