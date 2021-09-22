الولايات المتحدة ترفع قيود الاستيراد على المنتجات الزراعية اليابانية

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة رفعت جميع القيود، التي فرضتها على واردات المنتجات الغذائية من اليابان في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

وبموجب القيود التي كانت قد فرضتها واشنطن، تم تعليق واردات الولايات المتحدة لما مجموعه 100 منتج زراعي، تم إنتاجه في 14 محافظة يابانية بما في ذلك فوكوشيما، وفقا لصحيفة جابان تايمز اليابانية.

وتشمل المقاطعات الـ 13 الأخرى، مقاطعة أوموري وإيواتي ومياجي وياماجاتا وإيباراكي وتوشيجي وجونما وسايتاما وشيبا ونيجاتا وياماناشي وناجانو وشيزوكا.

من جانبه قال رئيس الوزراء يوشيهدي سوجا يوم الأربعاء، مرحبا بالقرار الأمريكي عبر تويتر- "إنها خطوة كان الناس في المناطق المنكوبة ينتظرونها، وهو أمر سيساهم بشكل كبير في تعافي تلك الأماكن، وترحب اليابان كثيرا بهذه الخطوة".

وأضاف سوجا أنه طلب إزالة مبكرة لهذه القيود عندما التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في أبريل الماضي، وقال إن الحكومة "بحاجة إلى مواصلة جهودها من أجل رفع قيود الاستيراد المماثلة في البلدان والمناطق الأخرى أيضا".



