نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يشيد بدور القوات النظامية في إفشال محاولة الانقلاب

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بدور القوات النظامية التي أفشلت المحاولة الانقلابية أمس، لافتًا إلى القبض على المجموعة التي قامت بذلك دون خسائر.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن دقلو قوله، في كلمة اليوم الأربعاء خلال حفل تخريج القوات الخاصة بمنطقة "وادي سيدنا" في الخرطوم، إن المحاولة الانقلابية أمس ليست المحاولة الأولى في الفترة الانتقالية التي تصدت لها القوات النظامية.

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، بالقوات النظامية التي بذلت جهودًا مقدرة من أجل حماية الشعب والأرض والتي انكسرت أمامها كل محاولات المتربصين الذين يسعون إلى خلق الفتن والمكائد لزعزعة استقرار البلاد.

وحيا المواطنين الذين تحملوا المعاناة ومصاعب الحياة وهم يحلمون بوطن متقدم ومزدهر وآمن ومستقر، لافتا إلى أن هذه المرحلة تُعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ التغيير للسودان.

وأضاف دقلو أن "سبب محاولة الانقلابات المتكررة هم السياسيون الذين أهملوا المواطن في معاشه وخدماته الأساسية وانشغالهم بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب مما خلق حالة من عدم الرضاء وسط المواطنين، واضطر الكثير منهم إلى الهجرة خارج السودان وبيع بعض ممتلكاتهم لمجابهة الحياة".

وأكد دقلو أن القوات النظامية ومنذ تغيير النظام لم يبخلوا بشيء، موضحًا أنه تم تسخير كل إمكانيات القوات النظامية من أجل مصلحة الشعب السوداني واستقرار البلاد، تنفيذًا للعهد الذي قطعناه للشعب بالحفاظ على الفترة الانتقالية وتحقيق شعارات الثورة.



