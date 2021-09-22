ماس يعارض ظهور ممثل لحكومة طالبان في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن معارضته لظهور ممثل لحكومة طالبان الأفغانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الأربعاء: "لا أعتبر الظهور الاستعراضي في الأمم المتحدة مجديا"، مشيرا إلى أن المهم الأن هو أن تلتزم طالبان بحقوق الإنسان ولاسيما بحقوق المرأة وأن تنأى بنفسها على نحو واضح عن الجماعات الإرهابية وأن تقبل بممثلين لشرائح أخرى من السكان في الحكومة الأفغانية.



وأضاف ماس أن طبيعة التواصل مع حكام كابول في الفترة اللاحقة ستتحدد بناء على هذه الأمور.



وأردف: "إلقاء خطاب في الجمعية العامة ليس هو الإطار المناسب للمضي قدما بصورة فعلية في هذا الشأن".



كان وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، أرسل خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش يناشده فيها السماح له بإلقاء خطاب في النسخة السادسة والسبعين الحالية من الجمعية العامة للأمم المتحدة.



يذكر أن البت في مثل هذه الطلبات هو من اختصاص لجنة الاعتماد في الأمم المتحدة والتي تضم ممثلين عن تسع دول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين والسويد وناميبيا وجزر الباهاما وبوتان وسيراليون وتشيلي.