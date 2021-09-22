إصابة صحفي أفغاني بعاهات سمعية وبصرية بسبب تعذيب طالبان

أصيب صحفي أفغاني بتمزق في طبلة الأذن كما أصيب بفقدان جزئي للبصر بنسبة 40 % بعد تعرضه للتعذيب على أيدي حركة طالبان الأفغانية لقيامه بتغطية احتجاج ضد الحركة في كابول قبل أسبوعين، حسبما أظهر فحص طبي خضع له.

وكشف زكي داريابي، ناشر صحيفة "إطلاعات روز" الاستقصائية الورقية والإلكترونية، اليوم الأربعاء عن نتائج الفحص الذي خضع له.

وقال داريابي إنه توقع أن تحمل قيادة طالبان القوات المسؤولية عن أفعالها، إلا أنه لم يسمع أي شيء حتى الآن.

وكتب "نحن في غاية الحزن والإحباط والعجز".

وقبل نحو أسبوعين اعتقل مقاتلو حركة طالبان صحفيين أفغانيين من الصحيفة لفترة وجيزة وقاموا بتعذيبهما، وهما نعمت نقدي وتقي داريابي ، بسبب تغطية احتجاجات نشطاء الدفاع عن المرأة.