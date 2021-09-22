المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا تعتزمان إجراء بحث مشترك بشأن سلالة بيتا لكورونا

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يخطط العلماء لإجراء بحث في انتشار سلالة بيتا المتحورة لفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في جنوب أفريقيا ما دفع المملكة المتحدة إلى إبقاء البلد على قائمتها الحمراء للسفر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لينديوي سيسولو أعلنت عن العمل الذي سوف يضم فريقا مشتركا من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بعد ثلاثة أيام من تخفيف المملكة المتحدة قيود السفر للدول التي تشمل مصر وكينيا وباكستان ولكن احتفظت بالقيود الأكثر صرامة على جنوب أفريقيا.

وهذا يعني أن الزوار من جنوب أفريقيا يجب أن يخضعوا للحجر الصحي في فندق لعشرة أيام عند الوصول بتكلفة 2285 جنيه إسترليني (3121 دولارا).

وناشدت الشركات البريطانية والجنوب أفريقية الأسبوع الماضي رئيس الوزراء بوريس جونسون بتخفيف القيود.

وقالت المفوضية العليا البريطانية إن المملكة المتحدة قلقة بشأن الوجود المستمر لسلالة بيتا في جنوب أفريقيا التي جرى التعرف عليها في البلاد أواخر العام الماضي. وقالت سيسولو إن الحكومة البريطانية تعتقد ان سلالة بيتا هي سلالة جنوب أفريقية.

تساهم صناعة السياحة الجنوب أفريقية في نحو 4 % إجمالي الناتج المحلي، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتضرر القطاع بشدة جراء القيود التي فرضتها الدول بما في ذلك المملكة المتحدة وهي المصادر الرئيسية من السياح إليها.