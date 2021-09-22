سامح عاشور: المشير طنطاوي تحلّى بالحكمة في مرحلة كانت شديدة الدقة والخطورة

قال سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، إن الراحل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق تحلّى بالحكمة الشديدة في مرحلة كانت شديدة الدقة والخطورة، في إشارة إلى فترة ثورة 25 يناير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المشير طنطاوي عندما رأى أن الحراك الشعبي لا نهاية له، فانحاز الشعب، واصفًا ذلك بأنه كان قرارًا رائعًا وحكيمًا.

وأوضح أن المشير طنطاوي لم يرغب في أن ينفرد المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد فقرروا تشكيل المجلس الاستشاري الذي ضمّ شخصيات عامة تمثّل قطاعات كبيرة في المجتمع.

ولفت إلى أنّ الشارع السياسي كان مختطفًا من قِبل جماعة الإخوان، فآثرت القوات المسلحة ألا تدخل في مواجهة، حتى لا ينقسم الشارع.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 85 عامًا.