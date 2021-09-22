محافظ أسوان: الأزهر يطلق قافلة طبية مجانية الشهر المقبل

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان، عن تنظيم قافلة طبية لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان بمختلف القرى والمدن، وذلك في الفترة من 30 أكتوبر القادم وحتى 6 نوفمبر القادم.

وقدم عطية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب على هذه المبادرة الرائدة، مشيداً بالدور المجتمعي الفعال الذي يقوم به الأزهر الشريف لمساندة الجهود التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ودعم وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

وأوضح أن القافلة الطبية يشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين بجامعة الأزهر، في العديد من التخصصات، منها الباطنة والصدر والعظام والجلدية والرمد والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة، بجانب تخصصات التخدير والنساء والتوليد.

ووجه المسئولين بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتنسيق المطلوب لتذليل العقبات، وضمان نجاح فعاليات القافلة، وتوفير الخدمة الطبية المتميزة للمرضى والمحتاجين على الوجه الأكمل.