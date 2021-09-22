يجول "علي ريزا" الحلاق الماهر، بأصابع خبيرة بين شعر أحد الزبائن تحت الأضواء الوردية لصالون الحلاقة القائم في هيرات.

وبينما يتبادل "ريزا" أطراف الحديث عن السياسة في ظل طالبان مع الزبون، يراقب الصبيان المساعدان الحوار بتركيز، في حين ينتظر مجال الحلاقة مصير مجهول في ظل سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم.

يقول ريزا، لـ"فرانس برس"، إن الشباب كانوا يأتون سعداء كل أسبوع لحلاقة الشعر أو اللحية، لكنهم لم يعودوا يملكون الكثير من النقود، بجانب أن أعداد منهم هربوا للخارج بعد سيطرة طالبان.

ويقول شاه، أحد الحلاقين بولاية هيرات، إن دخله اليومي انخفض بنحو 60% من 15 لـ5 دولارات فقط، مضيفا أن فكرة إحجام الأهالي عن تهذيب اللحى أو حلقها أدى لتراجع العمل لديه في الصالون الذي أمضى فيه 15 عاما.

ويضيف محمد يوسفي، حلاق آخر، أن ضعف الإمكانيات المادية جعل الزبائن أقل اهتماما بالحلاقة، لذلك قلل سعر الحلاقة من 6 دولارات لدولار واحد فقط.

وتابع أن الشباب أصبحوا أكثر رغبة في إطالة الشعر واللحية معا؛ تجنبا للوقوع في مشاكل مع طالبان، وذلك قلل من الإقبال على الحلاقة.

يذكر أن كثير من الأفغان تعرضت مصادر الدخل الخاصة بهم للتراجع منذ سيطرة حركة طالبان، تزامنا مع موجة نزوح واسعة خارج أفغانستان.