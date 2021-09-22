طالبان تبقي على عمدة كابول رغم جنسيته الأمريكية

أظهر قرار طالبان الإبقاء على عمدة مدينة كابول في منصبه، حجم التحديات التي تواجه الحركة في إدارة المدن الكبرى بأفغانستان.



وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن عمدة كابول، محمد داود سلطان زوي يحمل الجنسية الأمريكية، ورفض مغادرة البلاد، إثر سقوط العاصمة الأفغانية بيد حركة طالبان منتصف الشهر الماضي، ووافق على الاستمرار في عمله لإدارة شؤون المدينة التي يقطنها حوالي 5 ملايين نسمة.



ويعد سلطان زوي، البالغ من العمر 66 عامًا، في الوقت الحالي أبرز مسؤولي إدارة الرئيس السابق أشرف غني الذي استمر في منصبه، بعد سيطرة طالبان.



وفي مقابلة مع الصحيفة الأمريكية، قال سلطان زوي من مكتبه الذي يتقاسمه الآن مع أحد كبار مسؤولي طالبان: "أنا لست منخرطًا في أي من سياساتهم، لكني هنا لأنني مسؤول أمام سكان كابول، وقد قررت الالتزام بهذه المسؤولية."



وأشار سلطان زوي إلى أنه في اليوم التالي لسقوط العاصمة، وخلال سعى الآلاف من أعضاء الحكومة السابقة للفرار عبر المطار الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة، اتصلت طالبان به وطلبت منه البقاء وأكدت له أنها تضمن سلامته.



وكفلت عودته إلى منصبه استمرار بعض الخدمات البلدية الحيوية في العاصمة، مثل جمع القمامة والصرف الصحي، دون انقطاع.