 ضبط 120 كيلو طحينة مجهولة المصدر وإعدام 95 كيلو أغذية بحملة صحية في بشرم الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 120 كيلو طحينة مجهولة المصدر وإعدام 95 كيلو أغذية بحملة صحية في بشرم الشيخ

اغذية فاسدة
اغذية فاسدة
كتبت - رضا الحصري:
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 8:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 8:45 م
أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، في بيان لها اليوم الأربعاء، ضبط 120 كيلو طحينة مجهولة المصدر، وإعدام 95 كيلو من الأغذية الغير صالحة للاستخدام الأدمي، و 35 لتر مشروبات منتهية الصلاحية.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المديرية شنت اليوم حملات تفتيشية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، وقامت اللجنة بالمرور على 7 منشآت غذائية، وجرى 23 محضرًا بينهم 7 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، و 16 محضر لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أنه جرى إعدام 95 كيلو من الأغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمي، و 35 لتر مشروبات منتهية الصلاحية، وتحرير محضر ضبط 120 كيلو طحينة مجهولة المصدر.

وأكد على استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكافة مدن المحافظة بناءً على تعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

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