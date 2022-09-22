لجنة يمنية تبحث مع ممثلي دول الاتحاد الأوربي تقييم وضع حقوق الإنسان في البلاد

بحثت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوربي، تقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن والتطورات الأخيرة وأثر تنفيذ الهدنة على الانتهاكات ضد المدنيين.



وناقشت اللجنة خلال لقائها اليوم في جنيف مع ممثلي بعثات هولندا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وايرلندا ولوكسمبرج وبلجيكا على هامش انعقاد جلسات مجلس حقوق الإنسان، جهودها في الوصول إلى الضحايا والتحقيق بالانتهاكات المختلفة التي شهدتها اليمن خلال الفترة الماضية، ودور الاتحاد الأوربي في دعمها للاستمرار بعملها في الفترة القادمة.



من جانبهم، أكد ممثلو البعثات حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية، تقديرهم للعمل الجاد الذي تقوم به اللجنة في أعمال التحقيق الميدانية وإجراء المقابلات المباشرة مع الشهود والضحايا، وأثر عملها في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسمية لحقوق الإنسان؛ وهو الأمر الذي يضع حالة اليمن في وضع متابعة كونه من أولويات الاتحاد الأوربي، وحرصه على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن ودعم الآليات الوطنية المعنية بإنصاف الضحايا وصون حقوق الإنسان.



وكان الاتحاد الأوروبي، قد حث الأطراف اليمنية على مواصلة التفاوض على تمديد الهدنة في اليمن، وتحويلها إلى سلام مستدام، حيث قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الموافق 21 سبتمبر من كل عام: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى تحقيق سلام دائم في ‎اليمن".



يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت، في 2 أغسطس الماضي، موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بين الطرفين لشهرين إضافيين، مع الالتزام بتكثيف المفاوضات؛ للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.