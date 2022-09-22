وزير الإعلام البحريني: كلمة الرئيس السيسي الحكيمة تشكل نبراسا للإعلام العربي

قال وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، إن «المجال الإعلامي العربي يشهد جملة مشتركة من التحديات، تتطلب وقفة موحدة وجادة ورؤية جامعة مشتركة، تلبي متطلبات الحاضر وتبني لمستقبل زاهر».



وأعرب في كلمة له، ضمن أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الخميس، عن عميق اعتزازه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته الكريمة لأعمال الاجتماع، ولقائه بالوزراء العرب أمس، وكلمته الحكيمة والمهمة، التي تشكل نبراسًا لعمل منظومة الإعلام العربي.



وتوجه بالشكر إلى مصر على كرم الوفادة وحسن الضيافة والدعم المستمر لأعمال جامعة الدول العربية بيت العرب الجامع، معربًا عن أمنياته بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.



وأضاف أن ما شهدته المنطقة العربية من تطورات أخيرة خير برهان، على أن الإعلام مصدر التعاون والوحدة، مستشهدًا بالخطوة المباركة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، بالدعوة لقمة جدة للأمن والتنمية.



وذكر أن «القمة قدمت نموذجًا حقيقيًا لأثر العمل الجماعي، ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة لمنطقة عربية يسودها الأمن والتنمية، ولا يعكر صفوها فكر متطرف أو تدخل في شؤون داخلية، وهو ما أكد عليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى».



وأشار إلى الجهود العظيمة التي يقودها الرئيس السيسي، من خلال الحرص على عقد القمم واللقاءات التشاورية الدورية، التي تجمع قادة الدول العربية؛ لتنسيق وتوحيد المواقف، ومواجهة التحديات المشتركة، وآخرها اللقاء الذي استضافته مدينة العلمين الشهر الماضي.