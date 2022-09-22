وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية في مواجهة التحديات

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة، علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات وهذه الدول في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والسياحية والزراعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

وأكد وزير خارجية الإمارات -خلال لقائه اليوم الخميس مع وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، ووزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، ووزير خارجية بولندا زبيجنيو راو، ووزير خارجية النرويج نيكين هويتفيلد، ووزير خارجية أستونيا أورماس رينسالو، ووزير خارجية باربادوس جيرومي خافيير والكوت - على أهمية تعزيز الشراكات العالمية والتعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية من أجل خلق فرص متنوعة لتحفيز النمو الاقتصادي في المجتمعات.

واستعرض خلال اللقاءات -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- سبل تحفيز التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي وأهمية التركيز على تحقيق التقدم في هذا الملف الذي يرتبط بشكل مباشر بمسارات التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في مختلف الدول، كما جرى أيضا خلال اللقاءات استعراض استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف (COP28) العام المقبل.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية السلفادور جوانا ألكساندرا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها على الأصعدة كافة.

وخلال اللقاء وقع وزير الخارجية الإماراتي ونظيره السلفادوري على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين.