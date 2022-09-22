إردوغان: العوائق المصطنعة أمام تعاوننا في الصناعات الدفاعية مع واشنطن تؤثر سلبا على أمن الناتو

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما وصفه بـ "العوائق المصطنعة" أمام التعاون في الصناعات الدفاعية بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال إردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس: "العوائق المصطنعة أمام تعاوننا في الصناعات الدفاعية مع الولايات المتحدة تؤثر سلبا على أمن (حلف) الناتو".

وأضاف: "العوائق التي تعرقل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع واشنطن ناجمة عن ضغوط بعض اللوبيات، وهذا الموقف المتحيز يضر بالمصالح الأمريكية".

وتابع: "نريد زيادة كمية الغاز الذي نشتريه من الولايات المتحدة بشروط أفضل في الفترة المقبلة، ونحن على استعداد للتعاون في إيصال الغاز الأمريكي المسال إلى دول المنطقة".

وقال: "حجم تجارتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية سيصل إلى 100 مليار دولار في وقت قصير إذا تم الحفاظ على الزخم الحالي بشكل صحيح".