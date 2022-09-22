إردوغان: العوائق المصطنعة أمام تعاوننا في الصناعات الدفاعية مع واشنطن تؤثر سلبا على أمن الناتو

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما وصفه بـ "العوائق المصطنعة" أمام التعاون في الصناعات الدفاعية بين بلاده والولايات المتحدة.
وقال إردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس: "العوائق المصطنعة أمام تعاوننا في الصناعات الدفاعية مع الولايات المتحدة تؤثر سلبا على أمن (حلف) الناتو".
وأضاف: "العوائق التي تعرقل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع واشنطن ناجمة عن ضغوط بعض اللوبيات، وهذا الموقف المتحيز يضر بالمصالح الأمريكية".
وتابع: "نريد زيادة كمية الغاز الذي نشتريه من الولايات المتحدة بشروط أفضل في الفترة المقبلة، ونحن على استعداد للتعاون في إيصال الغاز الأمريكي المسال إلى دول المنطقة".
وقال: "حجم تجارتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية سيصل إلى 100 مليار دولار في وقت قصير إذا تم الحفاظ على الزخم الحالي بشكل صحيح".