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نشرت السلطات البريطانية، فرقة شرطة لمكافحة المتفجرات في محلات سوبر ماركت "أسدا" في تانستول بمدينة ستوك أون ترينت، بعد تقارير عن تلقي "طرد مشبوه".

وفرضت شرطة "ستافوردشاير" طوقا أمنياً طوله 100 متر حول المتجر، كما جرى تطهير الطرق المجاورة مع وصول فرقة مكافحة المتفجرات لتقييم الوضع، وفق صحيفة (اكسبريس) البريطانية.

وجرى إجلاء الموظفين العاملين في السوبر ماركت الرئيسي إلى منتزه جاسبر سكوير القريب. وتم تطويق شارع ويلامسون بالكامل.

وأكدت شرطة ستافوردشير وجود ضباط في الموقع عقب ورود أنباء عن "طرد مشبوه".

وقال متحدث باسم الشرطة: "يوجد ضباط حاليا في أسدا، في تانستول، في أعقاب تقارير عن العثور على عبوة مشبوهة خارج المتجر.

وأضاف "تم استدعاء الشرطة الساعة 8:30 صباحا وتم اخلاء المخزن ووضع طوق بطول 100 متر.

ومضى قائلاً: "تم إغلاق الطرق المحيطة بالمتجر، بما في ذلك طريق سوشيا. فريق التخلص من المتفجرات في طريقهم لتقييم العبوة".

ولم يتم بعد تحديد نوعية الطرد المشبوه.