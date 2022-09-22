البنك المركزي العماني يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس





يبدأ البنك المركزي العُماني، اليوم الخميس، زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية، بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس؛ ليصبح 3.75%.



وأوضح البيان الصادر عن البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، ومع هيكلة الاقتصاد العُماني وطبيعته.



كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريال العُماني، والحدُّ من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.



ويحث البنك المركزي العُماني البنوك المرخصة، على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين؛ نظرًا لوفرة السيولة في النظام المصرفي.



ويشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في معدلات التضخم؛ لذا رفعت البنوك المركزية في عدد من الدول سعر الفائدة الخاص بها؛ لخفض نسبة الإقراض، والتقليل -افتراضًا- من إجمالي الطلب؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الاستهلاك.



ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة المدخرات وعلى وجه الخصوص، من قبل أصحاب الدخل المرتفع.



ورفعت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية أمس الأربعاء، مقتفية أثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفعه سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وذلك بالتزامن مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 90 دولارا بعد هذا التطور قبل أن يتعافى السعر لاحقا، بحسب وكالة رويترز.



وفي حين يعد تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي مدفوعا بخفض التضخم في الولايات المتحدة، فإنه يشكل أيضا بوصلة لتوجيه السياسة النقدية الخليجية، نظرا لأن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار.



ورفعت السعودية والبحرين أسعار الفائدة بما يقارب 75 نقطة أساس، وقالت قطر والإمارات إن زيادات مماثلة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.



كما أدى ارتفاع أسعار النفط وتزايد العوائد غير النفطية في أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، إلى تعزيز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.