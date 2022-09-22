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إسرائيل تزيد عدد تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 6:47 م | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 6:47 م
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة المحاصر، ليصل إجمالي عددها إلى 17 ألفا.

والزيادة المقررة هي بواقع بـ1500 تصريح عمل إضافي، بحسب ما قالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، وأوضحت أن القرار جاء "بعد تقييم الوضع الأمني".

وذكرت أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار في الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عيد رأس السنة العبرية، وقالت إن ذلك سيتم "شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة".

وزادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملحوظ، خلال الشهور الماضية، أعداد التصاريح الممنوحة لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

يذكر أن حوالي نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2ر2 مليون عاطلون عن العمل.

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