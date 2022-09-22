لابيد: الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس الدولتين هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث فيه عن حل الدولتين، فيما انتقدته المعارضة الإسرائيلية بشدة.



وكان لابيد قال في خطابه أمام الجمعية: "تسمح لنا القوة الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل بحماية أنفسنا ولكنها تتيح لنا أيضًا شيئًا آخر: السعي من أجل السلام مع العالم العربي بأسره، ومع أقرب جيراننا – الفلسطينيين".



وأضاف: "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصادها ومستقبل أطفالنا".



وتابع: "السلام ليس حل وسط. إنه القرار الأكثر شجاعة يمكننا اتخاذه. السلام ليس ضعف. إنه يجسد في داخله القوة الكاملة للروح البشرية. الحرب هي الاستسلام لكل ما هو سيء بداخلنا. السلام انتصار لكل خير".



وأشار لابيد إلى أنه "على الرغم من كل العوائق، لا تزال أغلبية كبيرة من الإسرائيليين اليوم تؤيد رؤية حل الدولتين.. أنا واحد منهم".



واستدرك: "لدينا شرط واحد فقط: أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية دولة سلمية. ألا تصبح قاعدة إرهاب أخرى يمكن من خلالها تهديد رفاهية إسرائيل ووجودها. أن تكون لدينا القدرة على حماية أمن جميع مواطني إسرائيل في جميع الأوقات"، على حد تعبيره.



وانتقدت رئيس حزب "الليكود" الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو هذا الخطاب.



وقال نتنياهو في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أنا أقول للابيد: لن نسمح لك بإقامة (حماستان) على حدود كفار سابا، بتاح تكفا ونتانيا. لن نسمح لكم بإعادة إسرائيل إلى كارثة أوسلو".



وأضاف: "الليلة سمعنا خطابا كله ضعف وهزيمة وانحناء للرأس.. لابيد يعيد الفلسطينيين إلى واجهة المسرح العالمي ويضع إسرائيل في الحفرة الفلسطينية" على حد زعمه.