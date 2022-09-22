رئيس وزراء النرويج: ادعاءات بوتين غير صحيحة ولا مبرر لتعبئة الجيش في روسيا

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، إن المجتمع الدولي يواجه في الوقت الراهن تحديات هائلة، تشمل الحروب ونقض الغذاء، وانعدام الأمن الغذائي والمساواة، منوهًا إلى أن الشعوب هي من تدفع ثمن ذلك.

وأضاف في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية بشأن أوكرانيا، مساء الخميس، أنه استمع إلى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخاص بالتعبئة الجزئية للجيش الروسي، موضحًا أنه تصعيد كبير في الحرب.

وذكر أن «بوتين برر إعلانه بقائمة طويلة من الادعاءات ومنها أن بلاده تتعرض للتهديد من جانب الغرب»، معقبًا: «أقول وبوضوح تلك الادعاءات ليست صحيحة، لا تهديد عسكري ضد روسيا ولا مبرر لتعبئة الجيوش في روسيا».

وأوضح أن التصعيد الروسي يزيد من معاناة الروس والأوكران على حد سواء، مشددًا على أهمية توقف موسكو عن عملياتها العسكرية داخل أراضي أوكرانيا.

وقال إن العمليات العسكرية لا تحل أي خلاف، لافتا إلى خطورة التواجد الروسي بمحطة زابوريجيا النووية، لأنه يهدد السلامة والأمن الدوليين.

وذكر أن «سلوك روسيا المدمر يهدد التعاون المتعدد الأطراف»، قائلًا إن الاستفتاءات التي أعلنت روسيا إجراءها في الأراضي الأوكرانية المحتلة، مخالفة للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ولا مشروعية لها.

ومن المقرر أن يواجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني ووزراء خارجية دول الغرب، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء يجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.

ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطة أمام الهيئة المكونة من 15 عضوا، والتي تجتمع خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.