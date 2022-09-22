المكسيك: يجب ضمان سلامة محطة زابوريجيا النووية تجنبا لأي كارثة محتملة

قال ممثل المكسيك في مجلس الأمن، إن حرب روسيا وأكرانيا أدت إلى تهجير الآلاف داخل أوكرانيا والدول المجاورة، منوهًا إلى أنها تضر النساء والأطفال بشكل أساسي، وتؤدي إلى تدمير الممتلكات.

وأضاف في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية بشأن أوكرانيا، مساء الخميس، أنه منذ بداية الأعمال العدائية أصرت المكسيك على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب، والاستجابة للبعد الإنساني للنزاع وتطبيق القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن التكاليف المادية والإنسانية للحرب هائلة، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي وتسوية للأزمة، واحترام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، بسبب تداعيات الحرب من ارتفاع في أسعار النفط.

ونوه إلى المخاطر النووية التي تمثلها محطة زابوريجيا النووية، متابعًا: «من المهم ضمان سلامة المحطة وعملها المنتظم، تجنبا لأي كارثة محتملة، ونؤيد التوصيات التي تقدمت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد التفتيش، كما نؤيد إنشاء منطقة آمنة تحيط بالمنطقة».

ومن المقرر أن يواجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني ووزراء خارجية دول الغرب، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء يجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.

ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطة أمام الهيئة المكونة من 15 عضوا، والتي تجتمع خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.