الدفاع الروسية تعلن إسقاط 17 مسيرة أوكرانية وتدمير صواريخ هيمارس وأولجا في خيرسون



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تصفية 100 عسكري أوكراني وتدمير 20 قطعة من المعدات بما فيها راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية، وذلك عقب ضربة جوية روسية استهدفت مواقع اللواء 93 الأوكراني بمنطقة خاركوف.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن القوات الروسية قامت بـ "بتحييد" 30 جنديا، وتدمير 6 عربات مشاة قتالية جراء قصف شنته على وحدات للواء 14 أثناء محاولة لعبور نهر أوسكول في منطقة خاركوف.



وأضاف أن القوات الروسية والمدفعية وجهت ضربات جوية بأسلحة عالية الدقة أسفرت عن مقتل 150 فرد وتدمير 19 قطعة من المعدات العسكرية في زابوروجيا، بالإضافة إلى القضاء على نحو 90 مسلحا وتدمير 15 قطعة من المعدات وأكثر من ألف ذخيرة لمدافع هاون في دونيتسك.