إسبانيا تستعد لمواجهة خريف جاف وحار أكثر من المعتاد



انخفضت قدرة توليد الطاقة الكهرومائية في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من خمسة أعوام في نفس التوقيت، بينما تستعد الدولة لمواجهة فصل خريف أكثر جفافا من المعتاد، بعد أن شهدت صيفا سجل أرقاما قياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن القدرة على توليد الطاقة باستخدام المياه بلغت 6426 جيجاوات/ساعة في الأسبوع الماضي، أو 27.9% من الإجمالي، بحسب ما ذكرته وزارة التحول البيئي.



ويرجع السبب وراء انخفاض قدرة توليد الطاقة إلى ارتفاع درجة الحرارة، وقلة الأمطار خلال فصل الصيف الأكثر جفافا على الإطلاق، حيث سجلت المياه أدنى مستويات لها منذ عام 1995 في خزانات المياه بشكل عام، بحسب حسابات "بلومبرج" القائمة على بيانات الوزارة.



ومن المتوقع أن يمتد هذا الاتجاه إلى ما بعد فترة الصيف.