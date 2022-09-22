وزير الإعلام الكويتي: حريصون على توعية الأجيال الصاعدة بالقضية الفلسطينية

جدد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت، عبد الرحمن المطيري، موقف دولة الكويت الثابت قيادة وحكومة وشعبًا الداعم للقضية الفلسطينية على كل الأصعدة الدولية والإقليمية، وفي شتى المجالات السياسية والإعلامية والإنسانية.



وقال في كلمة له، ضمن أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الخميس، إن الكويت مستمرة في دعم القضية الفلسطينية، حتى تتحقق للشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعيات الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.



وأكد حرص الكويت من خلال قنواتها المسموعة والمرئية والإلكترونية على متابعة الشأن الفلسطيني، وإبقاء الوعي بالقضية الفلسطينية حاضرًا لدى الأجيال الصاعدة، مع إدانتها الشديدة لما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين من انتهاكات مستمرة، وصلت إلى مؤسسات الإعلام وأرواح الإعلاميين، بما يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية.



وأضاف: «من المسؤولية الإعلامية مواجهة هذا الإرهاب بكل أشكاله وصوره، للوصول إلى نبذ ما يهدد الكلمة الحرة وحقوق الأفراد في التعبير، بما لا يخالف القوانين والأعراف، وبعيدًا عن الإقصاء والتهديد ونشر الكراهية بين الشعوب».



وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر.



ويتضمن جدول أعمال المجلس، عددًا من القضايا، تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية (2022 - 2026) بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج، إلى جانب دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وغيرها من القضايا.