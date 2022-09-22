البرهان يلقى كلمه السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم كلمة السودان أمام الدورة 77 بعد قليل .