 البرهان يلقى كلمه السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل - بوابة الشروق
الخميس 22 سبتمبر 2022 9:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

البرهان يلقى كلمه السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل

سمر إبراهيم
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 9:12 م | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 9:12 م

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم كلمة السودان أمام الدورة 77 بعد قليل .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك