البرهان يلقى كلمه السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل

الأكثر قراءة
نساء يشعلن النار في أغطية رؤوسهن خلال مظاهرة معادية للحجاب
الزمالك: استكمال قائمة مباراة إيلكت «مستحيل».. نملك 14 لاعب فقط منهم 3 حراس!
صلاح يحتفل بعودة الشناوي للمنتخب
أمير مرتضى: مستقبل الزمالك في خطر.. أين دور اتحاد الكرة في مساعدة الأندية؟!
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
راض جدًا
غير راض
محايد
النتـائـج
تصويت
وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم كلمة السودان أمام الدورة 77 بعد قليل .