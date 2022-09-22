تركيا: استفتاءات روسيا غير الشرعية في أوكرانيا سوف تعمق النزاع

حذرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، من أن الاستفتاءات التي تعتزم روسيا أن تجريها في الأراضي الأوكرانية المحتلة تهدد "بتعميق عدم الاستقرار".

وجاء في بيان للوزارة: "مثل هذا الأمر الواقع غير الشرعي لن يحظى باعتراف المجتمع الدولي".



وقالت الوزارة إن أنقرة تؤيد "وحدة أراضي أوكرانيا" وحثت الطرفين على حل الخلاف عبر المفاوضات السلمية.



وأوضحت الوزارة أن أي تصرفات أخرى سوف "تؤدي إلى تعقيد جهود إعادة إحياء العملية الدبلوماسية".



ويذكر أن أربع مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا تعتزم إجراء استفتاءات على الانضمام للاتحاد الروسي غدا الجمعة.