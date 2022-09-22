6 فصائل فلسطينية تؤكد رفض التدخل الخارجي في المشهد الفلسطيني الداخلي

أكدت ستة فصائل فلسطينية اليوم الخميس، على رفض التدخل الخارجي في محاولة التأثير في رسم المشهد الفلسطيني الداخلي القادم.

وقالت الفصائل في بيان مشترك عقب اجتماع لها في غزة، إنها "تؤكد ضرورة إغلاق الباب أمام أي تدخلات من أي طرف كان، يحاول التأثير في رسم المشهد الفلسطيني القادم، وفق أجندة خاصة لا تراعي المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

وشددت الفصائل على أن "هذا الأمر شأن وطني خالص يخص الشعب الفلسطيني وقواه الحية فقط، وغير مسموح لأي طرف أو جهة التدخل فيه".

وحمل البيان توقيعات كل من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة.

وتشهد الساحة الداخلية الفلسطينية جدلا بشأن ترتيبات خلافة الرئيس محمود عباس (88 عاما) في ظل إحجامه منذ انتخابه عام 2004 عن تعيين نائب له في رئاسة السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.

من جهة أخرى، دعت الفصائل الشعب الفلسطيني "في كل الساحات إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، خاصة أهلنا في الداخل المحتل والقدس، والضفة الغربية".

وحثت على "تسيير القوافل والحافلات وشد الرحال للمرابطة في المسجد الأقصى وصد المستوطنين عن تدنيسه واقتحامه".

وأكدت على ضرورة "التحرك على نطاق واسع للاشتباك الشعبي مع العدو في كافة نقاط التماس، بما في ذلك قطع طرق المستوطنين والاشتباك معهم في كل مكان".

كما دعت الفصائل الفلسطينيين في الشتات إلى "التحرك عبر وقفات واعتصامات مناصرة للقدس والأقصى، خاصة أمام سفارات إسرائيل رفضاً لممارسات الاحتلال ومستوطنيه".

وأكدت الفصائل الستة أن غزة "ستواصل دورها الوطني والطليعي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه ومقدساته جنباً إلى جنب مع كل شعبنا وقواه في كل مكان".