روسيا: أحبطنا هجوما أوكرانيا على منشأة خاصة بتوصيل الطاقة إلى تركيا وأوروبا

قالت أجهزة الأمن الروسية، إنها أحبطت هجوما مخططا من جانب أوكرانيا، كان يستهدف البنية التحتية المسؤولة عن توصيل الطاقة إلى تركيا وأوروبا، وهو الامر الذي نفته كييف، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.



ويشار إلى أن سوق الغاز يعد حساسا بشكل خاص لهذا النوع من التطورات، حيث استغلت موسكو الاضطرابات في البنية التحتية للطاقة في الماضي لتبرير تقليل الإمدادات.



وكانت الأجهزة الأمنية في البلدين، قد تبادلت اتهامات مماثلة في الماضي.



وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "أف أس بي"، في بيان له على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، بأنه "منع محاولة من جانب الخدمات الخاصة الأوكرانية، لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في منشأة تابعة لمجمع النفط والغاز، الذي يقوم بمد تركيا وأوروبا بالطاقة".