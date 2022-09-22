رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقاطع خطاب الرئيس الإيراني في الجمعية العامة

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قاطع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الأربعاء جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة بلاده في الجلسة المنعقدة في نيويورك.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن "العليمي قاطع الجلسة أثناء إلقاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي كلمة بلاده في جلسة اليوم الثاني، التي انضم إليها العليمي والوفد المرافق له".

وذكرت الوكالة أن المقاطعة المؤقتة "جاءت من جانب العليمي احتجاجاً على التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار البلاد والمنطقة، واستمرار دعم ميليشياتها بالمال والسلاح، لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الكارثة الإنسانية في البلاد".

وتتهم الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية، إيران بـ"تقديم الدعم المادي واللوجيستي والسياسي للحوثيين في اليمن، وإمدادهم بقدرات عسكرية متطورة".

ويشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، ما تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة فضلاً عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة انسانية، بحسب تقارير أممية.