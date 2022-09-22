صندوق النقد: العملات الذهبية المتداولة في زيمبابوي فرصة ضائعة لبناء احتياطيات الذهب

قال صندوق النقد الدولي، إن العملات الذهبية التي يتم تداولها في زيمبابوي منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، تعتبر فرصة ضائعة لبناء احتياطيات الذهب في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس، ردا على أسئلة طرحتها "بلومبرج": "لقد ساهم بيع العملات الذهبية في سحب سيولة الدولار الزيمبابوي من السوق، على الرغم من أنه يمثل تكلفة الفرصة البديلة من حيث الاحتياطيات الضائعة لبنك الاحتياطي في زيمبابوي".

ولم يرد جون مانجوديا، محافظ البنك المركزي، بصورة فورية على مكالمات على هاتفه المحمول من أجل الحصول على تعليق.

ويعتزم البنك المركزي بيع فئات أصغر من العملات الذهبية، اعتبارا من نوفمبر المقبل.