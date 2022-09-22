أمين الأمم المتحدة يحذر من مواجهة العالم أزمة غذائية أخرى في 2023

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن العالم لا يمكن أن يتحمل كارثة نووية، معربًا عن تقديره للتبادل الأخير لما يزيد عن 250 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية بشأن أوكرانيا، مساء الخميس، عن أمنياته في استمرار تلك الجهود، متوجهًا بالشكر إلى الحكومة التركية على دورها في هذا التبادل.

وذكر أن الاتفاق الخاص باستئناف صادرات الأغذية والأسمدة من 3 موانئ أوكرانية بالبحر الأسود، أدى إلى إيصال الأغذية لمن يحتاجونها في القرن الإفريقي واليمن وأفغانستان، قائلًا إن المبادرة التي وقعتها تركيا وروسيا والأمم المتحدة، أدت إلى انخفاض أسعار الأغذية العالمية بشكل ملحوظ.

وشدد على أهمية تخفيف الضغط على سوق الأسمدة الذي يؤثر في الزراعة، والسماح بوصول الأغذية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، محذرا من مواجهة العالم لأزمة غذائية أخرى، العام المقبل، لو لم يشهد سوق الأسمدة استقرارا.

وذكر أن إنهاء المعاناة مرتبط بإنهاء الحرب، متابعًا: «أواصل بذل الجهود لتحقيق السلام الذي يحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأهيب بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لتلافي أي تصعيد وبذل كل ما بوسعها لإنهاء الحرب وضمان سلام مستدام».

ومن المقرر أن يواجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني ووزراء خارجية دول الغرب، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثناء يجتمع مجلس الأمن الدولي بشأن الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.

ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إحاطة أمام الهيئة المكونة من 15 عضوا، والتي تجتمع خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.