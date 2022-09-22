النمسا تدين التصعيد في أوكرانيا وتدعو لتعزيز المفاوضات





وصف المستشار النمساوي كارل نيهمر، التعبئة الجزئية للجيش في روسيا بأنها خطوة واضحة نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الأوكرانية.



وقال المستشار -في تصريحات له اليوم الخميس- إن هذا الوضع خطير، حيث من الأهمية الآن التصرف بحكمة وعدم الانغماس في منطق الحرب، مضيفا أنه يجب أن يكون هدفنا جميعًا إنهاء الحرب من خلال طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن.



ومن جانبه، أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن الهدف الرئيسي لجميع المحادثات في نيويورك ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو التغلب على الأزمات المتعددة التي نمر بها جميعًا في نفس الوقت والتي تسببت فيها الحرب الروسية ضد أوكرانيا وأهمها أزمة الطاقة والتضخم وأزمة الغذاء العالمية وحالة الطوارئ المناخية الحادة بشكل متزايد.



وأضاف الرئيس "أن كل هذه الأزمات تؤثر علينا عالميًا ولا يمكننا السيطرة عليها إلا معًا لهذا نحتاج إلى تماسك دولي قوي".