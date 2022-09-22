رئيس وزراء إسرائيل يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة

دعا يائير لبيد رئيس وزراء إسرائيل، اليوم الخميس، إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، طالما كانت دولة سلمية.



وقال لبيد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: "إن السلام.. هو أشجع قرار يمكننا اتخاذه"



وأوضح إن إسرائيل تسعى إلى السلام مع جيرانها العرب.



وحذر لبيد من مخاطر حصول إيران على أسلحة نووية، مشيرا في هذا الصدد إليها على أنها ديكتاتورية دموية.



وقال إن الحل الوحيد هو تهديد عسكرى موثوق به، والمفاوضات حول" صفقة أطول وأقوى" مع طهران.



وأضاف أن معظم الإسرائيليين يفضلون حل دولتين "وأنا واحد منهم".