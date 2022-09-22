 وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في «موديعين» قرب تل أبيب ومقتل المُنفذ - بوابة الشروق
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وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في «موديعين» قرب تل أبيب ومقتل المُنفذ

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 9:30 م | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 9:30 م

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن إسرائيليين اثنين أصيبا، بجروح بسيطة، في عملية طعن عند مُفترق طرق في "موديعين" عند الطريق السريع المؤدي إلى "تل أبيب".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن خمسة آخرين أصيبوا برشاش الفلفل في موقع الهجوم.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة قتلت منفذ الهجوم الذي ترجل من سيارة عند مفترق الطرق المذكور، وبدأ في فتح أبواب السيارات من أجل طعن سائقين، وهو ما أسفر عن إصابة شخصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم رش "رشاش الفلفل" على سائقي السيارات المتوقفة عند مفترق الطرق الواقع على الطريق السريع الرابط المؤدي إلى تل أبيب.

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