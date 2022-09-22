مسؤول بوزارة الإعلام المغربية: نسلط الضوء على معاناة شعب فلسطين ومحاولات تهويد القدس

قال الكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية مصطفى التيمي، إن جدول أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، يتسم بقضايا أساسية محورية، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعالم الإعلامي العربي المشترك، لافتًا إلى أنها تتطلب البحث الدقيق والمعالجة المعمقة، وعلى رأسها مواصلة النضال العادل والمشروع للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة.



وأضاف في كلمة له، ضمن أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الخميس: «واعترافا بمركزية قضية فلسطين لمغرب والأمة العربية جمعاء، وبالهوية العربية لمدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ودعم جهود السلام في المنطقة، تمنح وسائل الإعلام المغربية حيزا هاما للخبر الفلسطيني، لتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاولة تهويد معالم المدينة المقدسة».



وشدد على أهمية تسخير كل الوسائل والإمكانيات المتاحة بقطاع الإعلام والاتصال بالدول العربية؛ لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والعمل يدا واحدة للدفاع عنها.



وأشار إلى الجهود التي تبذلها لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والهوية العربية الإسلامية للقدس الشريف، والتصدي للمخططات الاستيطانية والانتهاكات التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك.



وذكر أن «بيت مال القدس تحت رعاية ملك المغرب، يعمل على مضاعفة البرامج الميدانية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية في الدول العربية والإسلامية، والمنظمات الأهلية، لدعم المجهودات الدؤوبة والنهوض بقطاع التعليم».



ودعا إلى اعتماد مبادرات إعلامية فعلية، لمواكبة عملية تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة القدس ودعمها وتسليط الضوء على ما ينجزه بيت مال القدس، مؤكدًا دعمه لمبادرة دولة فلسطين، بإحداث مجموعة خاصة لصياغة خطة إعلامية خاصة بالقدس.



وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر.



ويتضمن جدول أعمال المجلس، عددًا من القضايا، تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية (2022 - 2026) بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج، إلى جانب دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وغيرها من القضايا.